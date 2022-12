A Prefeitura de Aparecida vai ofertar 612 vagas de trabalho nesta semana em várias empresas da cidade. As oportunidades são para os níveis administrativo e de produção, se destacando 25 para auxiliar de limpeza, 20 de operador de caixa e 10 para manobrista. Essas e as outras vagas podem ser conferidas através do Sistema Municipal de Emprego (SIME).

Os interessados em concorrer para uma das oportunidades oferecidas, devem se encaminhar para uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) com a documentação pessoal (RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato) para realizar o cadastro no sistema. Não preciso fazer agendamento.

Se tiver uma vaga compatível com o perfil do trabalhador, na hora uma carta de encaminhamento é entregue para que possa realizar uma entrevista junto à empresa contratante. Se nenhuma vaga for encontrada para o perfil o candidato pode sempre acessar o site. As listas de vagas são atualizadas todos os dias segundo informou o SIME.

As unidades do SAC funcionam nos seguintes horários e dias: das 8h às 17h30 de segunda a sexta-feira nas unidades do Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial. Já nas unidades do Vapt-Vupt Garavelo, Vapt-Vupt Buriti Shopping e Shopping Araguaia o atendimento é das 8h às 17h30 de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h nos sábado.

Para mais informações sobre a Central de Captação de Vagas basta entrar em contato pelo telefone: (62) 99194-3491. Empresas que desejarem anunciar vagas podem mandar pelo WhatsApp: (62) 9 9297-4113.

Confira todas as vagas disponíveis:

56 Consultor de vendas

49 Repositor de mercadorias

46 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

35 Auxiliar de armazém

25 Auxiliar de limpeza

25 Empacotador de mercadoria

22 Motorista entregador

20 Operador de caixa

19 Auxiliar de produção

19 Auxiliar de serviços Gerais

16 Montador de veículos (reparação)

16 Soldador

15 Operador de empilhadeira

13 Motorista operacional de guincho

10 Agente de Campo

10 Analista de Marketing

10 Auxiliar operacional

10 Auxiliar de Prevenção de perdas

10 Chapa - Cargas e Descargas de Mercadorias

10 Manobrista

10 Movimentador de mercadoria

10 Operador de monitoramento

10 Promotor de vendas

10 Técnico de informática

10 Vendedor interno

8 Ajudante Geral

8 Mecânico diesel

7 Subgerente de Loja

7 Técnico de enfermagem

6 Auxiliar de recursos humanos

5 Analista de transporte

5 Assistente Orçamentista

5 Cortador de papel

5 Operador de máquina de dobrar chapas

5 Operador de máquinas fixas, em geral

5 Repositor de Frios

5 Serviços Gerais

5 Supervisor de logística

4 Frentista

4 Lavador de veículos

3 Açougueiro

3 Auxiliar de rastreamento

3 Balconista

3 Encarregado de Loja

2 Analista Contábil

2 Auxiliar de cozinha

2 Auxiliar de manutenção

2 Auxiliar de vendas/ Televendas

2 Churrasqueiro

2 Estagiário

2 Motorista de Caminhão Truck

2 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

2 Polidor De Veículos

2 Vendedor de Loja

1 Auxiliar de atendimento

1 Eletricista

1 Eletricista Industrial

1 Eletrotécnico

2 PCD

1 Pintor Automotivo

1 Soldador mig – tig

1 Técnico em automação

1 Técnico em refrigeração

