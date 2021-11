Economia Aparecida oferta 313 vagas de emprego neste início de semana Há oportunidades também para analistas de negócios, assistente comercial e auxiliar de recursos humanos

A semana começa com 313 vagas de emprego em Aparecida de Goiânia. Entre as oportunidades há 72 vagas para repositor de mercadorias e 34 para motorista de caminhão-carreta. A orientação é que os interessados acessem o site do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e agendem atendimento presencial. Ao preencher o cadastro é necessário clicar em vagas de emprego, sel...