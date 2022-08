Aparecida de Goiânia tem 583 vagas de emprego disponíveis. Entre as ofertas, são 20 vagas para Auxiliar de Recursos Humanos, 15 para operador de empilhadeira, 35 para jovem aprendiz, entre outras. Os interessados devem procurar uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), sem necessidade de agendamento, levando documentos pessoais.

O atendimento nas unidades SAC estão em nove endereços diferentes e recebem os candidatos de segunda a sexta-feira. Para realizar o cadastro, o trabalhador deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

Se o perfil do trabalhador se encaixar com uma vaga disponível, ele recebe uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista junto a empresa contratante. No caso de não haver vaga compatível com seu perfil, o interessado pode acessar o site novamente. A lista de vagas é atualizada diariamente pela Central de Captação de Vagas.

Essas vagas são informadas por conta da parceria que o município mantém com os departamentos de recursos humanos das empresas através do Sistema Municipal de Emprego (SIME). As empresas que queiram divulgar suas vagas podem acionar o SIME pelo número (62) 9 9297-4113.

As unidades do SAC estão disponíveis no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial. Existem ainda unidades instaladas no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping.

Confira todas as vagas disponíveis no SIME de Aparecida:

