A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza, nesta quarta-feira (15), um processo seletivo itinerante com oferta de mais 700 vagas de emprego. A seleção será realizada no Shopping Independência, no Jardim Monte Cristo, de 9h às 15h. Os interessados devem apresentar RG, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado.

No local, as equipes da Secretaria do Trabalho farão uma triagem dos candidatos, seguida de um cadastro, para que sejam direcionados de acordo com o perfil de cada um. Por fim, os interessados são encaminhados às empresas para realização da entrevista.

As vagas que estão sendo ofertadas já fazem parte do Sistema Municipal de Emprego (SIME), portanto, os interessados podem também procurar uma unidade do SC no município para realizar o cadastro.

Confira a relação das vagas disponíveis em: https://trabalho.aparecida.go.gov.br/vagas