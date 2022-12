Num cenário de preços e inflação altos, o consumidor brasileiro está aprendendo a usar a tecnologia para economizar nas compras do dia a dia. Cada vez mais clientes estão baixando em seus celulares aplicativos de redes de supermercados, que oferecem vantagens como serviços de listas de compras para entregas delivery, descontos exclusivos e ofertas personalizadas, de acordo com o perfil de consumo de cada pessoa. Quem já usa garante que tem conseguido economizar mais.

Os consumidores que têm mais de um aplicativo no celular também falam de outra vantagem: ter os tabloides de ofertas sempre na palma da mão para comparar os preços praticados pelos estabelecimentos. Para o supermercadista, essa tem sido uma ferramenta que tem ajudado na fidelização de clientes e incremento das vendas.

O Supermercado Barão lançou, recentemente, o aplicativo Clube Barão, que oferece serviços como ofertas personalizadas, encarte digital, mapa de lojas próximas e até um ‘economizômetro’, que mostra ao cliente quanto ele tem conseguido economizar em suas compras. Em apenas 60 dias de funcionamento, ele foi baixado por 20 mil clientes e a meta é atingir 200 mil em um ano.

O gerente de CRM e marketing digital da rede Super Barão, Igor Mariano, informa que, além de ganhar descontos e receber promoções de acordo com seu perfil de consumo, o cliente pode adicionar itens à sua lista de compras, criar uma lista de seus produtos favoritos para saber quando eles entram em oferta e ver no mapa o endereço da loja mais próxima e os horários de funcionamento.

“Com o economizômetro, os clientes podem acompanhar quanto já economizaram ao fazer parte do clube. Com um sistema de inteligência artificial, ele recebe ofertas cada vez mais personalizadas e relevantes, à medida que usar o aplicativo”, explica o gerente.

Para o cliente que prefere ir à loja, basta informar o CPF no caixa para receber o desconto personalizado. “Nosso sistema consegue definir as ofertas de acordo com o perfil de compras de cada cliente. Por exemplo: se você consome muito refrigerante ou cerveja, terá mais descontos nestes produtos ou num petisco que pode acompanhar as bebidas. Já promoções de fraldas são direcionadas para quem tem bebês”, destaca Igor Mariano.

Outras vantagens são ter sempre à mão os folhetos com as ofertas praticadas na semana e poder participar de sorteios exclusivos de brindes, como eletrodomésticos.

Relacionamento

O maior objetivo da rede, segundo Igor, é estreitar o relacionamento com os clientes, oferecendo um atendimento mais personalizado. A recepcionista Ana Paula Batista Amorim já tem o aplicativo do Super Barão e de outros supermercados em seu celular para comparar os preços praticados no mercado. Ela conta que sempre acompanha as promoções e ativa seus descontos personalizados quando chega ao caixa. “Recentemente, numa compra de R$ 59, paguei R$ 53 ao ativar os descontos pelo meu CPF. É uma forma muito boa de economizar porque está tudo muito caro hoje”, explica Ana Paula.

O gerente de Marketing Digital do Barão informa que o sistema já está alavancando as vendas, pois o tíquete médio dos clientes que têm o aplicativo instalado já é mais que o dobro da média geral.

A cozinheira Jeane de Cássia Oliveira também diz que tem conseguido economizar mais usando a ferramenta, pois prioriza a compra dos itens com descontos personalizados. Além disso, ela informa que consegue comparar os preços de vários supermercados e aproveitar as melhores promoções. “O aplicativo é bem mais prático na correria do meu dia a dia. Já ganhei um desconto de mais de R$ 25 numa única compra e também já ganhei uma fritadeira elétrica num sorteio feito pela rede.”

O Supermercado Ponto Final conta com o app Clube Super Mais, que também oferece descontos para os clientes cadastrados e um atendimento mais personalizado. O proprietário do estabelecimento e presidente da Associação Goiana de Supermercados (Agos), Gilberto Soares, informa que, todos os dias, os clientes deste clube de vantagens têm produtos diferenciados em promoção.

Ele conta que, após a chegada do aplicativo, precisou contratar mais dois funcionários para separar as mercadorias pedidas pelos clientes através dele para entrega. “A cada dia, o consumidor está mais ocupado com seus afazeres rotineiros e tem menos tempo para fazer suas compras, por isso quer mais praticidade. Principalmente após a pandemia, o comportamento deste consumidor foi mudando e tivemos de acompanhar esta dinâmica”, ressalta Gilberto.

Lançado em julho de 2020, o aplicativo da rede Bretas já tem cerca de 1,6 milhões de downloads e 6 milhões de ofertas são ativadas pelos clientes através dele mensalmente. Com o app, os clientes têm informações e novidades em primeira mão, ofertas exclusivas e personalizadas, descontos adicionais para compras no Cartão Bretas e participa de campanhas promocionais.

“Ele também realiza compras em nosso e-commerce para receber em casa, pode fazer nosso cartão de forma on-line e acessar os dados de sua conta. Além disso, escolhe a loja de sua preferência, no formato supermercado, armazém ou atacarejo”, informa a rede Bretas.

Consumidor deve avaliar bem ofertas

Grandes redes de supermercados regionais e nacionais já adotaram os aplicativos como ferramenta de desconto e fidelização de clientes. Um exemplo é o da rede Assaí Atacadista, cujo aplicativo “Meu Assaí” permite ao cliente buscar o endereço, telefones de contato, horário de funcionamento e de maior fluxo da loja mais próxima e consultar os jornais de ofertas vigentes na localidade, o saldo dos cartões cesta básica e cartões-presente. Segundo a rede, pelo aplicativo também é possível solicitar o cartão de crédito próprio da Companhia, que permite ao cliente pagar o preço de atacado mesmo se levar uma única unidade.

Atualmente, a rede Tatico, que já vende on-line pela plataforma de compras Cornershop, também desenvolve o projeto do “Clube de Descontos”, um futuro aplicativo que vai contemplar seus clientes fiéis com vantagens extras e que será lançado em breve. “É um projeto que vai nos permitir avaliar os perfis dos nossos consumidores e ofertar exatamente o que ele mais gosta ou precisa”, informa a assessoria de Marketing da rede.

Para o presidente eleito da Associação Goiana de Supermercados (Agos), Sirlei Antônio do Couto, este é um caminho sem volta, pois a tecnologia veio para agregar e ficar. “Cada vez mais supermercadistas devem implantar seus aplicativos próprios, ao verem a experiência de seus colegas com o sistema, que realmente facilita a vida de quem tem pouco tempo”, prevê. Mesmo assim, para ele, nada substitui a experiência da compra dentro da loja, com o consumidor tendo um contato direto com os produtos.

Para quem faz questão de ir à loja, o desconto oferecido direto no caixa através do CPF, é uma boa estratégia.

Planejamento

Mesmo contando com a tecnologia dos aplicativos, o economista e mestre em Finanças, Marcos Antônio Teodoro, alerta que o ideal é ter apps de vários estabelecimentos baixados no celular para comparar as ofertas praticadas naquele momento. Ou seja, a pesquisa continua sendo a melhor estratégia para economizar.

Segundo ele, é preciso fazer uma pesquisa mais refinada antes de ir às compras, pois os produtos que o consumidor precisa no momento nem sempre estão com preços vantajosos em sua cesta personalizada de consumo em uma determinada rede. “Não adianta sair de casa e se deslocar até uma loja para aproveitar um único produto em promoção, a não ser para quem precise comprar uma grande quantidade deste produto, como um comerciante”, alerta o economista.

Mas qualquer desconto obtido na lista de compras é vantajoso. “Numa compra de R$ 400, economizar 10%, ou R$ 40, é um bom negócio”, destaca. Mas, para Marcos, além dos descontos oferecidos, o consumidor precisa avaliar se o aplicativo oferece benefícios extras, como a possibilidade de acumular pontos que possam ser trocados por produtos ou outra vantagem depois.

“Também é preciso analisar o tipo de produto em promoção, pois algumas redes só dão descontos em produtos de marcas próprias, que nem sempre têm a qualidade esperada”, adverte. Para o supermercadista, segundo ele, o app é uma boa estratégia de fidelização, pois a concorrência é muito acirrada.