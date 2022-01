Economia Aplicativos de namoro registram crescimento mesmo após avanço da ômicron Segundo os aplicativos, os usuários podem usar uma ferramenta para informar seus interlocutores sobre o status da vacinação contra a Covid

A explosão da ômicron não afetou a circulação nos aplicativos de relacionamento nas últimas semanas, afirmam empresas do setor. No Par Perfeito, o crescimento foi de 43% entre os dias 1º a 12 de janeiro de 2022 em comparação ao mesmo período do ano passado. O desempenho é quase o dobro do registrado em um mês comum. Segundo a empresa, a interação entre os us...