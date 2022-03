Economia Aposentado chamado de 'Terror do INSS' é homenageado pelo governo federal O aniversário do aposentado é celebrado em 3 de fevereiro. Para comemorar a data, a família fez um bolo temático com o símbolo da Previdência Social. A vela mostra que ele estaria completando 121 anos

Após viralizar na internet com a foto da comemoração de seu aniversário, o aposentado Andrelino Vieira da Silva, chamado de "terror do INSS" pela família, foi homenageado pelo governo na última segunda-feira (7). Silva recebeu uma placa parabenizando-o. "É um grande orgulho ter o senhor como beneficiário do INSS. São 121 anos de uma história que ultrapassa a próp...