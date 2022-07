O recadastramento de aposentados e pensionistas do Poder Judiciário, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, está disponível no programa Expresso, por meio das plataformas digitais do Estado. O atendimento é administrado pela Goiás Previdência (GoiasPrev), e pode ser realizado pelo www.expresso.go.gov.br.

O procedimento deve ser efetuado até o mês seguinte ao aniversário do beneficiário. Para ter acesso ao serviço on-line, o beneficiário deve buscar por "Solicitar Recadastramento de Pensionista e Aposentados". Quando entrar no sistema, basta seguir as etapas solicitadas pela ferramenta para concluir a solicitação.

A efetivação do recadastramento será confirmada por meio da biometria facial, junto à GoiasPrev, de acordo com o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O recadastramento é realizado anualmente e está previsto na Lei Complementar nº 161/20. O principal objetivo é evitar pagamentos indevidos, de óbitos não identificados e fraudes. A regularização da prova de vida no prazo determinado garante o recebimento do benefício e evita o bloqueio de pagamento dos contemplados.

Leia também:

- Goiás cria 14.634 empregos formais em maio, aponta Caged