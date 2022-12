Uma aposta feita em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal, levou R$ 462 206, 27, após acertar as 15 dezenas sorteadas na Lotofácil, na quinta-feira (15). O jogo foi feito na Lotérica São Jorge e era do tipo simples, quando o apostador marca apenas 15 números, pagando R$ 2,50.

Além dessa aposta, outras duas foram vencedoras do prêmio no mesmo valor. Uma delas na Loteria da Bahia, em Salvador e outra na Lotérica Piracuruca, no Piauí.

Entramos em contato com a Caixa Econômica Federal para saber se o prêmio já foi retirado, mas ainda não tivemos resposta. O POPULAR também tentou ligou para a lotérica, mas a ligação não foi atendida.