Uma aposta de Goiânia foi uma das vencedoras do prêmio da Lotofácil desta quinta-feira (24). O vencedor ou vencedora teve o valor total do prêmio divido com mais seis pessoas, de outros estados, e cada um vai receber R$ 200.659,13.

A aposta foi feita na Triângulo Loterias, no Setor Aeroviário e foi do tipo simples. Nessa modalidade, o jogador escolhe 15 números e paga R$ 2,50. Em dezembro de 2022, outros dois goianos foram premiados com apostas da mesma modalidade.

O POPULAR entrou em contato com a assessoria da Caixa Econômica Federal para saber se o prêmio já foi retirado, mas ainda não tivemos resposta.

Leia também:

- Mega-Sena sorteia R$ 8,5 milhões; veja os resultados desta quinta-feira (23)

- Aposta de Goiás leva quase R$ 500 mil na Lotofácil; veja resultados

- Aposta de Goiás acerta os 15 números da Lotofácil e leva bolada de mais de R$ 460 mil

Como apostar

Os sorteios da Lotofácil são realizados de segunda a sábado, sempre a partir das 20h. O valor da aposta varia dependendo da quantidade de números escolhidos, mínimo 15 e máximo 20.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica, no site ou aplicativo da Caixa.