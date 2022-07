O mês de julho iniciou magnífico para cinco apostadores da Lotofácil, isso porque na noite desta quinta-feira (30) a Caixa Econômica Federal (CEF), divulgou em São Paulo, as 15 dezenas sorteadas.

Um dos ganhadores é de Anápolis, as demais apostas foram duas de Nova Fátima (PR), uma de Belo Horizonte (MG) e outra de Ourilândia do Norte (PA).

As dezenas sorteadas foram: 04 - 08 - 16 - 09 - 20 - 05 - 01 -11 - 02 - 14 - 25 - 23 - 18 - 24.

O prêmio era de R$ 5 milhões, mas foi dividido entre os cinco ganhadores, e cada um vai receber o valor de R$ 852.722,39. A Caixa não divulgou o nome da lotérica em que o bilhete foi registrado.

Como apostar na Lotofácil

Na Lotofácil, o apostador pode marcar entre 15 a 20 números, dentre os 25 que são disponibilizados no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

As apostas podem ser feitas até às 19h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. É obrigatório fazer um cadastro, ter a idade mínima de 18 anos e preencher o número do cartão de crédito.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e os sorteios são realizados de segunda à sábado, às 20h no horário de Brasília.

Leia também:

- Confira os números sorteados da Mega-Sena desta quinta-feira (30)

- Gasolina chega a R$ 5,69 em Goiânia

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia