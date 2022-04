Economia Aprovados no concurso público para procuradores do estado substitutos são convocados; confira lista Nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (13)

As nomeações dos 30 aprovados no concurso público para procuradores do estado substitutos foram publicadas nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial do Estado (DOE). O resultado já tinha sido homologado no último dia 31 pelo Conselho de Procuradores e proclamado no dia seguinte, segundo as informações da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Os 30 primeiros coloca...