Economia ArcelorMittal anuncia investimentos de R$ 4,6 bilhões no Brasil Os recursos serão destinados a uma mina e uma unidade industrial em Minas Gerais

A siderúrgia ArcelorMittal anunciou nesta quinta-feira (11) investimentos de US$ 850 milhões (R$ 4,6 bilhões, pelo câmbio atual) para ampliar a capacidade de produção em suas operações brasileiras. Os recursos serão destinados a uma mina e uma unidade industrial em Minas Gerais. Em nota, a Arcelor disse que "está confiante no cenário a médio e longo prazo do paí...