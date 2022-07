Economia Associação Educativa Evangélica de Anápolis anuncia compra do Hospital Evangélico Goiano Decisão ocorreu neste sábado (2) após assembleia geral extraordinária da instituição

O segundo mais antigo estabelecimento hospitalar de Goiás, fundado em 1927 na cidade de Anápolis pelo casal de missionários Daisy e James Fanstone, o Hospital Evangélico Goiano (HEG) será adquirido pela Associação Educativa Evangélica (AEE), instituição com a qual mantém relação histórica, tanto em termos confessionais, quanto no uso como hospital-escola. As negociações c...