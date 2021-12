Economia Até 500 milhões de litros de leite devem deixar de ser vendidos em 2021 É a maior crise que já enfrentamos, de longe. Nos últimos 50 anos não houve um momento tão difícil como agora", afirmou o presidente da ABLV (Associação Brasileira da Indústria de Lácteos Longa Vida), Laércio Barbosa

A frase "não está fácil para ninguém" nunca pode ser aplicada com tamanha clareza ao setor leiteiro como agora. Todos os elos da cadeia --produtores, indústrias, varejo e consumidores-- enfrentam uma crise sem precedentes, segundo o setor, com queda na produção, nos valores recebidos e no consumo. As indústrias do país devem deixar de vender até 500 milhões de lit...