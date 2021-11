Economia Atacadista abre 86 vagas de trabalho temporárias em Goiás e no DF Interessados devem se cadastrar até 16 de novembro; há vagas para funções como operador de caixa, repositor de mercearia, repositor de perecíveis, dentre outras

O Assaí Atacadista abriu 86 vagas temporárias de trabalho para o período do fim do ano, sendo 66 em Goiás e 20 no Distrito Federal. Entre as funções, estão a de operador de caixa, repositor de mercearia, repositor de perecíveis, dentre outras. Os interessados e as interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site https://www.randstad.com.br/empregos/ até o dia...