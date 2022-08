O Assaí Atacadista está com 40 vagas de emprego abertas para contratação imediata, em Goiás. As oportunidades contemplam as cidades de Rio Verde e as quatro unidades de Goiânia, além do centro de distribuição do supermercado, também localizado na capital. Todas as posições de trabalho são efetivas e elegíveis para pessoas com deficiência.

Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://assai.gupy.io/jobs/2782342 até o dia 31 de agosto. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Vagas disponíveis no Assaí Atacadista

- Açougueiro(a) e Auxiliar de Açougue;

- Chefe de Seção Perecíveis;

- Chefe de Frente de Caixa;

- Operador(a) Loja Mercearia;

- Aprendizes;

- Operador(a) de Caixa;

- Operador(a) de Televendas.

Os endereços das unidades são:

- Rio Verde: Rodovia BR-060, s/n - Perímetro Urbano.

- Goiânia: Avenida Padre Orlando de Morais, s/n; Parque Amazônia; na Avenida Milão, s/n; Jardim Europa; na Avenida Independência, s/n; Setor Central; na Avenida Perimetral Norte, 2609; e o CD Assaí: Avenida Padre Orlando de Morais, 2127.

A empresa oferece remuneração e um pacote de benefícios compatíveis com o mercado. Além disso, os aprovados terão um plano estruturado de carreira, com investimentos em capacitação e no desenvolvimento profissional dos colaboradores.

