O Assaí Atacadista oferece 317 vagas de emprego para a futura inauguração de sua 5ª loja, no Setor Marista, em Goiânia. Os interessados devem se candidatar exclusivamente por meio do site www.expansaoassaigoiania.gupy.io/ até o dia 19 de agosto. Para participar no processo seletivo, que será realizado em etapas presenciais e online, o candidato deve apresentar RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e integram diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Entre as vagas disponibilizadas, estão: Chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, fiscal de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro e auxiliar de açougue.

A empresa disse que oferece remuneração e benefícios compatíveis com o mercado e que possui um plano de carreira com investimentos em capacitação e desenvolvimento profissional.

A nova loja está localizada na Avenida Portugal, Setor Marista, e será inaugurada a partir do processo de mudança do antigo hipermercado. Todos os colaboradores que trabalhavam no local e manifestaram interesse em trabalhar no Assaí terão prioridade no processo seletivo e poderão sinalizar a experiência profissional no estabelecimento anterior no ato da inscrição.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia