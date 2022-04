Economia Atendimento no INSS deve ser remarcado Paralisação de servidores chegou ao 20º dia sem acordo e com muitos usuários sem conseguir serviços agendados nas agências

Os segurados que tinham atendimento presencial agendado nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas não foram atendidos por causa da paralisação dos servidores do órgão, devem reagendar o serviço desejado. A greve chegou ontem ao 20º dia sem um acordo e muitos usuários ficam indignados ao não conseguir o atendimento prometido na data agendada e, l...