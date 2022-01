Economia Atendimentos crescem mais de 269% em 2021 Um dos motivos para o crescimento expressivo do número de jovens atendidos foi a migração de todos os programas e atendimentos para o ambiente digital

Balanço anual apresentado pela Junior Achievement Goiás registra um aumento de 269% nos atendimentos aos jovens do Estado em 2021 na comparação com 2020. Foram 9.406 jovens atendidos, dos quais 3.497 receberam certificados durante as lives e 5.909 foram certificados em projetos. Os atendimentos em 2021 chegaram a 179 municípios de Goiás, com o apoio de 230 voluntários...