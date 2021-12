Economia Auditores da Receita Federal entram em greve nesta segunda-feira (27) O movimento deve afetar o fluxo das importações e exportações brasileiras

Auditores fiscais da Receita Federal entram em greve nesta 2ª feira (27.dez.2021). O movimento deve afetar o fluxo das importações e exportações brasileiras, mas não deve atrapalhar a entrada de passageiros internacionais no país. A greve demonstra a insatisfação dos auditores fiscais com o corte do orçamento da Receita Federal para 2022 e a não regula...