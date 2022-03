Economia Aumenta o preço para produtos e cuidados com os pets Itens básicos para animais têm disparada nos valores, especialmente os alimentos; cenário faz tutores adaptarem as compras

O preço de diversos produtos subiu com as pressões sobre os custos que ocorrem desde a produção até os pontos comerciais. Os itens básicos voltados para os pets não ficaram de fora dessa escalada. Pelo contrário. A inflação maior, que supera até mesmo a calculada para os cuidados com humanos, tem feito muitos tutores adaptarem compras para tentar driblar as altas e mant...