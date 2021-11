Economia Auxílio Brasil é incerto, transitório e prejudica vulneráveis, diz especialista Proposto via medida provisória, enviada ao Congresso Nacional em agosto e que precisa ser aprovada até o final do ano, o Auxílio Brasil vai substituir o Bolsa Família, estabelecido há 18 anos

Um "amontoado confuso de penduricalhos de outros programas" com "finalidade eleitoreira descarada". É assim que a vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Mínima, Tatiana Roque, avalia o Auxílio Brasil de R$ 400 anunciado pelo governo federal como o substituto do Bolsa Família. Proposto via medida provisória, enviada ao Congresso Nacional em agosto e que precis...