Nesta segunda-feira (28), a Caixa Econômica Federal inicia o pagamento da parcela referente ao mês de março do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) finais 7,8,9 e 0. O calendário tem início com o NIS final 7, encerrando com o número de inscrição final 0 na quinta-feira (31).

O Auxílio Brasil manteve as datas de depósitos do Bolsa Família. Os benefícios são pagos por meio da conta poupança social ou por contas correntes regulares. Quem for inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) pode abrir, de forma automática, uma conta do tipo poupança social digital para receber o pagamento, cujo valor mínimo é R$ 400,00.

Quem recebe?

O Auxílio Brasil é pago a famílias em situação de extrema pobreza - renda familiar mensal per capita de até R$ 105. Famílias em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham, entre seus membros, gestantes ou pessoas com menos de 21 anos - renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Informações

Todas as informações sobre o benefício, como saldo e pagamento de parcelas, podem ser consultadas pelo aplicativo Caixa Tem e no aplicativo Auxílio Brasil. O beneficiário também pode saber se tem direito ao benefício por meio do telefone 121, do Ministério da Cidadania.

Confira o calendário: