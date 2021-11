Economia Auxílio Brasil dispensará vacinação até abril, diz Ministério da Cidadania Suspensão da condição no Bolsa Família valerá para programa substituto temporariamente

A vacinação infantil vai deixar de ser uma condição para os beneficiários do Auxílio Brasil receberem os recursos nos primeiros cinco meses de execução. Por causa da pandemia de Covid-19, a obrigação foi suspensa para o Bolsa Família em outubro e continuará assim até o começo de abril de 2022 no caso do novo programa social. A exigência da vacinação foi suspensa por se...