Economia Aviação de carga cresce mais em Goiás que a média nacional Brasil teve aumento de 30,8% na distribuição de mercadorias em 2021, enquanto no estado avanço foi de 63,2%, pela localização centralizada

O crescimento das operações de logística e distribuição de mercadorias em Goiás, por conta da localização centralizada em relação ao restante do País, fazem com que o Estado tenha um aumento das operações de transporte aéreo de cargas acima da média nacional. Números da Confederação Nacional de Transportes (CNT), mostram que, no ano passado, a atividade cresceu 30,8% n...