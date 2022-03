Economia Baixa oferta e alta no preço do barril: entenda os motivos do aumento dos combustíveis em Goiânia Em alguns estabelecimentos foi possível observar preços próximos ou até superiores a R$ 7 para o litro da gasolina comum e etanol perto de R$ 5

Com preços oscilando, alguns postos de combustíveis de Goiânia voltaram a praticar os valores cobrados em outubro do ano passado. Isso significa que, na manhã desta terça-feira (8), os motoristas da capital foram surpreendidos com um aumento nas bombas, principalmente no preço da gasolina e do diesel. Em alguns lugares foi possível observar preços próximos ou até superiores a...