Economia Banco Central anuncia liquidação do Consórcio Govesa A administradora goiana estava sob a gestão da Vita Investimentos desde 2018

O Banco Central do Brasil (BCB) decretou ontem a liquidação extrajudicial da Govesa Administradora de Consórcios. A medida foi anunciada através de um comunicado oficial, no qual a instituição também comunica a nomeação de um liquidante extrajudicial, José Eduardo Victória, e a indisponibilidade dos bens do controlador, Ian Cunha Goldfeld, e do ex-administrador da instituição, M...