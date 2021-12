Economia Banco Central corta pela metade projeção para PIB

O Banco Central revisou para baixo sua projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2022 nesta quinta-feira (16). De acordo com o relatório trimestral de inflação, a autoridade monetária espera que a atividade cresça 1% no período.No documento anterior, de setembro, a previsão era de elevação de 2,1%.A estimativa do BC está acima das projeções do mercado. Nos último...