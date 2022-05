Economia Banco do Brasil leiloa casas ocupadas por famílias pobres Imóveis que vão à leilão estão com parcelas de financiamentos atrasadas e ficam em Goiás à beira de rodovia que leva a Brasília

Nas ruas de terra batida do Girassol, um residencial erguido por famílias pobres à beira da rodovia que leva a Brasília, a tensão de uma parcela expressiva dos moradores é quase palpável. Alguns imóveis traduzem esse sentimento: foram abandonados e depenados, com caixas d'água, fiações e portões arrancados. Outras casas do Girassol, que fica na periferia de Cocalz...