Economia Banco Mundial aprova empréstimo de meio bilhão de dólares para Goiás Financiamento faz parte do Programa Recuperação Sustentável e tem como objetivo facilitar retomada econômica e com contrapartidas para o agronegócio

O Banco Mundial aprovou empréstimo para Goiás no valor de US$ 500 milhões. O financiamento faz parte da recuperação econômica do Estado e tem como contrapartida investimentos para auxiliar o setor do agronegócio e o meio ambiente. A verba faz parte do Programa Recuperação Sustentável e deve atender medidas de ajuste fiscal, modernização sustentável e inclusão social. O govern...