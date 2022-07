Economia Baunilha: produto tem hoje demanda muito maior que a oferta Em seu livro de receitas, a escritora Cora Coralina registrou o uso da baunilha desde o século 18

Madagascar é o maior produtor mundial de baunilha, mas por lá a produtividade vem sendo reduzida, por fatores climáticos e incidência de pragas. Por isso, a demanda é cada vez maior que a oferta. Com isso, o quilo da fava curada de alta qualidade chega a custar até R$ 6 mil no Brasil. A maior produção brasileira está no Sul da Bahia, que emprega mais tecnologia e prod...