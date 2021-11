Economia BC cria nova faixa de horário para limite noturno de R$ 1.000 no Pix Cliente poderá escolher se período noturno é de 20h às 6h ou 22h às 6h

O Banco Central criou, em norma publicada na sexta-feira (19), uma nova faixa de horário para o período noturno no Pix e outros canais digitais de transferência entre pessoas, quando o limite padrão deve ser de R$ 1.000. Com a mudança, o cliente poderá escolher entre 20h às 6h, que é o padrão, e 22h às 6h. Todas as instituições participantes do Pix deverão inclui...