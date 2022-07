As beneficiárias do Programa Mães de Goiás agora podem contar com atendimento por telefone para tirar dúvidas de forma rápida e direta sobre questões relacionadas ao serviço prestado pela secretaria. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelos números (62) 32011996, (62) 32018076, (62) 32019749 ou (62) 9 8306 0145.

Além desses contatos, a empresa responsável pela emissão dos cartões, disponibiliza os seguintes canais para questionamentos relacionados à perda, extravio e senhas bloqueadas: 0800-9010203 ou whatsapp (16) 993757412.

O Mães de Goiás é um programa do Governo do Estado que oferece auxílio de R$ 250,00 por mês, para mulheres em situação de extrema vulnerabilidade social, registradas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, com filhos de zero a seis anos de idade. Até o momento, mais de 104 mil famílias já foram contempladas com o benefício.

Dúvidas frequentes:

No caso de perda do cartão. O que fazer?

No caso de perda ou extravio do cartão, é necessário realizar o registro de ocorrência e, após isso, entrar em contato com a BK Bank para solicitar a segunda via. Contato: 0800 901 02003 ou pelo whastaap: (16) 99375 7412 E-mail: atendimento@bkbank.com.br

O saldo de R$ 250 pode ser acumulado?

O saldo pode ser acumulado por até três meses. No caso de não utilização por um período maior que este, o dinheiro é estornado.

O estabelecimento comercial pode cobrar um valor extra para venda pelo cartão Mães de Goiás?

Nenhum estabelecimento comercial credenciado pode cobrar taxa do beneficiário. O valor deve ser utilizado integralmente. No caso de cobrança, o beneficiário pode denunciar o local pelos mesmos contatos do BK Bank.

Pai, avós, tios ou outros integrantes da família, com a guarda da criança, podem receber o benefício?

Sim. O Programa atende o responsável legal pelas crianças de zero a seis anos.

Mães gestantes são elegíveis?

Não. Ela só será incluída como beneficiária após o nascimento da criança, diante da atualização do CadÚnico.

Quem já recebe outros benefícios de transferência de renda também pode entrar?

Sim, o pagamento do Mães de Goiás é independente do recebimento de outros benefícios de transferência de renda.

Em quais casos o pagamento do benefício pode ser bloqueado ou suspenso?

O pagamento referente ao Mães de Goiás pode ser bloqueado ou suspenso nos seguintes casos:

• Solicitação da beneficiária;

• Descumprimento dos requisitos exigidos para o recebimento do benefício;

• Saída do Cadastro Único do Governo Federal;

• Ausência de uso do benefício em período superior a 60 dias;

• Ocorrência de falsa declaração ou fraude para a obtenção do benefício.

