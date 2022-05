A norueguesa Alexandra Andresen, de 25 anos, é a bilionária mais jovem do mundo, de acordo com a revista Forbes. Estima-se que seu patrimônio líquido é de US$ 1,3 bilhão, algo em torno de R$ 6 bilhões.

A jovem é filha de Johan Andersen e Kristin Gamlemshaug. Os pais de Alexandra são donos da empresa Ferd, que atua no setor de finanças e investimentos e ela é dona de 42% das ações. A primeira vez que Alexandra apareceu na lista foi em 2019 quando tinha 19 anos e uma fortuna estimada em US$ 1,2 bilhão.

Tricampeã júnior de equitação de adestramento e apaixonada pelo esporte, Alexandra compartilha em suas redes sociais momentos em competições, com seus cavalos e suas viagens pelo mundo. Alexandra também integra a Federação Equestre dos Estados Unidos (USEF) e representa seu país.

