Economia Biocosméticos com matéria-prima do Cerrado Empreendedora vai lançar linha sustentável de batom, base facial e desodorante sem alumínio a partir de óleos e extratos de baru, pequi e carobinha

De uma situação difícil, surgiu ideia inovadora. Weiky Ferreira acompanhou a mãe Eleuza Carniello durante tratamento contra leucemia. Foi quando ouviu o médico recomendar o uso de produtos com formulação o mais natural possível à mãe, que sempre usou muita maquiagem, e notou que tinham de recorrer a importados ou a marcas do Sul do Brasil. Isso foi há dois anos. ...