Economia ‘Bitcoin pode cair, mas mercado cripto é caminho sem volta’ Contratos inteligentes e uso sem precedentes de ativos digitais de uma forma mais ligada à chamada economia real são tendências, diz analista

Depois de fecharem o primeiro semestre de 2022 com perdas de 62,87% e 74,31%, ocupando as duas últimas posições entre as 16 opções de levantamento do buscador de investimentos Yubb, as criptomoedas bitcoin e ethereum podem despencar ainda mais? A dúvida entre investidores é reforçada pela ligeira reação em julho do bitcoin, maior ativo digital do mundo. Para o p...