A BlackFriday, data aguardada pelos consumidores que querem descontos nas compras, acontece na sexta-feira (25). Alguns shoppings e lojas da Grande Goiânia vão funcionar com horário especial durante a ação promocional.

O evento é realizado todos os anos na 4º sexta-feira do mês de novembro e movimenta o comércio nacional e internacional. A Black Friday traz a oportunidade do consumidor aproveitar as promoções e fazer compras presenciais e on-lines com preços mais acessíveis.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO), as lojas podem estender o horário de funcionamento durante a campanha promocional da Black Friday. O Sindilojas informou que a carga horária pode ser estendida por até duas horas, além das oito horas diárias. Os comerciantes que aderirem ao horário especial devem pagar as horas extras aos funcionários.

Os consumidores que forem as compras nesta Black Friday na Grande Goiânia podem concorrer a prêmios em alguns estabelecimentos. O g1 Goiás e o Popular prepararam uma lista de como ficam os horários de shoppings e lojas durante a ação.

Confira abaixo o funcionamento:

Shoppings

Araguaia Shopping

O Araguaia Shopping definiu que vai funcionar com horário estendido neste final de semana para a Black Friday.

Sexta-feira (25): abertura das 8h30 às 22h

Sábado (26): abertura das 8h30 às 22h

Domingo (27): abertura das 8h30 às 18h

Bougainville

O Shopping Bougainville informou que vai oferecer descontos não apenas na sexta-feira, mas sim em todo o final de semana. O horário de funcionamento do shopping não terá alteração, mas a Loja Americanas terá horário especial.

Loja Americanas na sexta-feira (25): abertura das 8h às 22h

Loja Americanas no sábado (26): abertura das 8h às 22h

Buriti Shopping

No Buriti Shopping as maiores lojas vão abrir mais cedo e todas as lojas vão funcionar até às 23h no dia da Black Friday. O horário de funcionamento permanece normal no sábado e domingo.

Além do horário estendido, os clientes podem concorrer a prêmios a cada 100 reais em compras.

Sexta-feira (25)

Lojas de eletroeletrônicos e lojas maiores: abertura das 7h às 23h

Demais Lojas – Abertura facultativa antes das 10h, com fechamento às 23h

Flamboyant Shopping

O Flamboyant Shopping informou que o horário de funcionamento vai ser estendido em uma hora na Black Friday. Os consumidores podem usufruir de promoções e concorrer a um carro.

Sexta-feira (25): abertura das 10h às 23h

Goiânia Shopping

O Goiânia Shopping definiu que não terá alteração no horário de funcionamento das lojas nesta Black Friday.

Sexta-feira (25): abertura das 10h às 22h

Sábado (26): abertura das 10h às 22h

Domingo (27): abertura das 14h às 20h

Shopping Cerrado

Durante a ação promocional, o Shopping Cerrado vai manter o horário padrão de funcionamento, com exceção das lojas de departamento. Riachuelo, C&A e Lojas Americanas vão fechar uma hora mais tarde.

Sexta-feira (25):

Riachuelo, C&A e Lojas Americanas: abertura das 10h às 23h

Demais lojas: abertura das 10h às 22h

Passeio das Águas

No Passeio das Águas Shopping as lojas vão funcionar com horário especial na sexta-feira e no sábado.

Sexta-feira (25): abertura das 10h às 23h

Sábado (26): abertura das 10h às 23h

Estação Goiânia

O Estação Goiânia informou que o shopping vai manter o horário normal, mas o saldão na Black Friday será do dia 24 até o dia 30 de novembro.

Sexta-feira (25): abertura das 9h às 17h

Sábado (26): abertura das 9h às 17h

Domingo (27): abertura das 9h às 13h

Mega Moda

As galerias do Mega Moda Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, que fazem parte da Região da 44, vão funcionar com horário estendido, o mesmo do final de ano.

Sexta-feira (25): abertura das 7h às 19h

Sábado (26): abertura das 7h às 19h

Aparecida Shopping

As lojas e quiosques do Aparecida Shopping vão funcionar com horário estendido nesta black Friday.

Sexta-feira (25): 8h às 23h

Sábado (26): 10h às 23h

Região da 44

Segundo a Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), os comerciantes esperam receber cerca de 400 mil compradores nesta semana. As galerias e lojas do polo confeccionista estão com horário especial de fim de ano desde o dia 21 de novembro. Na sexta-feira da Black Friday o funcionamento vai permencer o mesmo.

Sexta-feira (25): abertura das 7h às 18h

Sábado (26): abertura das 7h às 18h

Lojas âncoras

Flávio's Calçados

Algumas lojas de Goiás terão horário especial nesta Black Friday. As lojas do Buriti Shopping, Flamboyant Shopping, Portal Norte, Brasil Park Shopping, Portal Sul, Passeio das Águas shopping , Buriti Rio Verde e Aparecida Shopping vão funcionar até 23h na sexta-feira (25).

As lojas de rua fecham às 20h.

Novo Mundo

Na sexta-feira (25), as lojas de rua funcionarão das 7h às 21h. As que estão dentro de shoppings seguirão o horário definido pelo empreendimento.

Fujioka

Para atender melhor os clientes que buscam as ofertas da Black Friday, as lojas Fujioka estarão com horário especial. Na sexta (25) a loja do Buriti Shopping, e todas as que estão fora dos centros comerciais vão abrir mais cedo, às 7h da manhã, com previsão de fechar as portas em um horário mais estendido. As lojas do Shopping Flamboyant, Portal Shopping, Buriti II e Passeio das Águas, vão fechar as portas apenas às 23h. O Fujioka do Araguaia Shopping funcionará com horário diferenciado, abrindo às 8h30, na sexta, sábado e domingo.

Supermercados

Assaí

Por conta da Black Friday, todas as lojas do Assaí em Goiás abrirão 1 hora mais cedo na sexta-feira.

Horário de funcionamento: abertura das 6h às 22h.

Super Barão

As lojas da rede de Super Barão terão ofertas especiais nos dias 25 e 26/11. Além das ofertas da mídia, terão promoções exclusivas para o aplicativo.

Sexta-feira (25): abertura das 07h às 22h.

Sábado (26): abertura das 07h às 22h.

Bretas

A rede de supermercados Bretas informou que cada loja irá seguir o horário de funcionamento regular. Entretanto, haverá descontos de até 50% nos departamentos das lojas, como bazar, carnes, eletrônicos, mercearia, bebidas e outros.