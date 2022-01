Economia BodyTech fecha unidade do Goiânia Shopping Contrato entre a empresa e o shopping estava próximo do vencimento e não houve acordo para renovação

A rede de academias BodyTech decidiu fechar a unidade do Goiânia Shopping, no setor Bueno. Em comunicado aos clientes do local, a empresa relatou que o novo valor do aluguel proposto inviabilizaria a continuidade das operações. A unidade continuou os atendimentos até a última sexta-feira (14) e concluiu as atividades no sábado (15). “Durante toda a pandemia, entre ...