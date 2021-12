Economia Boletos do IPVA 2022 estarão disponíveis no site e aplicativo do Detran Goiás Datas para quitar o imposto começam no dia 27 de janeiro e não haverá aumento na alíquota

A partir do próximo sábado (1º), os boletos do Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) estarão disponíveis no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e no aplicativo GO ON. As datas para quitar o imposto começam no dia 27 de janeiro e não haverá aumento na alíquota, que permanece sem alteração desde 2015. O IPVA pode ser pago em três parcel...