Economia Bolsa atinge mínima em um ano e pico de 100 mil pontos fica ameaçado Incerteza fiscal e desempenho fraco da economia levam a queda de 4,3% em três sessões

A Bolsa de Valores brasileira caiu 1,39% nesta quarta-feira (17), a 102.948 pontos, a mais baixa desde 12 de novembro do ano passado. A desvalorização neste ano chegou a 13,5% em 2021. O dólar subiu 0,49%, a R$ 5,52. O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário do país, acumula três quedas consecutivas e uma baixa de 4,32% deste a última quinta-feira (11). Analistas...