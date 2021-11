Economia Bolsa de Valores brasileira inaugura escultura de Touro de Ouro no centro de São Paulo Estátua é uma réplica do Touro de Wall Street; a peça original em bronze é chamada "Charging Bull", que significa touro em investida ou touro que ataca

Em baixa, o mercado de ações brasileiro, acompanhando a crise econômica doméstica, descolou do americano, que registra ganhos recordes neste ano. Mas, ao menos no plano simbólico, o antigo centro de negócios da cidade de São Paulo terá algo em comum com distrito financeiro de Nova York, nos Estados Unidos. A B3, a Bolsa de Valores brasileira, inaugurou nesta terça-...