Economia Bolsonaro defende revisão de política de preços para conter alta dos combustíveis O presidente citou que devem participar da discussão desta segunda sobre o tema autoridades dos ministérios da Economia e do Ministério de Minas e Energia, além da própria Petrobras

Diante da disparada do preço do petróleo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (7) que o governo estuda rever a política de paridade internacional de preços da Petrobras. "Tem uma legislação errada feita lá atrás que você tem uma paridade com o preço internacional [dos combustíveis]. Ou seja, o petróleo --o que é tirado do petróleo-- leva-s...