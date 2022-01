Economia Bolsonaro diz que pode dar reajuste só a policiais

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (19) que pode garantir o reajuste salarial apenas para policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários. Ele também descartou uma correção para as demais categorias do funcionalismo no Orçamento de 2022, mas prometeu aumento para a peça orçamentária do ano seguinte.As declarações ocorreram em entrevist...