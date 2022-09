Economia Bolsonaro edita decreto para acelerar liberação de emendas às vésperas da eleição Manobra vai permitir um desbloqueio imediato de R$ 5,6 bilhões no Orçamento de 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou nesta terça-feira (6) um decreto que vai permitir acelerar a liberação de emendas de relator, usadas como moeda de troca nas negociações com o Congresso Nacional, a menos de um mês das eleições. Segundo técnicos do governo ouvidos pela reportagem, a manobra vai permitir um desbloqueio imediato de R$ 5,6 bilhões no Orçamento de 202...