Economia Brasil corta em 10% as taxas de importação para frear inflação União anunciou a redução em cerca de 90% dos bens e serviços importados, inclusive alimentos; medida vale até o final de 2022

O governo decidiu se antecipar a um eventual consenso entre os membros do (Mercado Comum do Sul (Mercosul) e publicou nesta sexta-feira (5) uma medida que reduz em 10% as tarifas de importação de quase 90% dos produtos e serviços usados pelo país. Para o ministro Paulo Guedes (Economia), facilitar a entrada de bens estrangeiros ajudará a moderar a inflação.“O momento atual, em...