O Brasil abriu 218.902 empregos com carteira assinada em julho, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O número é a diferença entre 1.886.537 contratações e de 1.667.635 desligamentos registrados no mês.

O salário médio de admissão também subiu: em julho, o novo contratado recebeu, em média, R$ 1.926,54, um aumento de 0,19% em relação ao mês anterior.

No acumulado de 2022, o saldo é de e 1.560.89 empregos, decorrente de 13.554.553 admissões e de 11.993.657 desligamentos.

Leia também:

- Aparecida oferta mais de 580 vagas de emprego; confira

- IBGE faz nova seleção com mais de 700 vagas para Censo 2022 em Goiás