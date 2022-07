Economia Brasil ganha 1,4 milhão de informais em apenas 2 anos De janeiro a março, o total de informais bateu em 38,203 milhões

Vendedor de acessórios para celular e óculos no centro do Recife, Cristiano Silva, 36, só queria planejar os próximos anos -mas ao ver sua renda despencar com a pandemia e precisando voltar à informalidade, ele já não consegue se programar nem para as contas do mês. "Nunca mais houve uma volta à normalidade. Antes, já havia uma queda nas vendas. Assim que voltam...