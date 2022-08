Economia Brasil não foi o único país a registrar deflação em julho, ao contrário do que afirma post Projeto analisa post publicado no Facebook afirma que, de 194 países, o Brasil é o único que registrou deflação

Não é verdade que o Brasil seja o único entre 194 países do mundo que tenha registrado deflação (fenômeno que indica queda generalizada no nível de preços de bens e serviços) , como afirma um post no Facebook. No mês de julho deste ano, o Brasil registrou uma deflação de 0,68% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em relação a junho, contudo, o mesmo fenômeno a...