Economia Brasil precisa definir objetivos claros para sua descarbonização, diz presidente da Anfavea Para Luiz Carlos Moraes, setor de transporte no país pode unir as tecnologias do carro elétrico e do etanol para avançar nessa agenda

O presidente da Anfavea (associação das montadoras), Luiz Carlos Moraes, tem feito uma peregrinação por empresas e órgãos governamentais. Munido de uma centena de slides, mostra o estudo sobre descarbonização elaborado em parceria com a consultoria global BCG. O objetivo é apresentar diferentes cenários para o transporte no Brasil, e as soluções passam por eletri...